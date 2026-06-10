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Bilecik'te köy fırınında çıkan söndürüldü

Bilecik'te köy fırınında çıkan söndürüldü
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Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı köyünde Sadettin T'ye ait fırında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, köy fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Yukarıçaylı köyünde Sadettin T'ye ait fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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