Bilecik'te kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Z.H. (39) yönetimindeki 16 AZU 688 plakalı kamyonet, İznik-Osmaneli kara yolunun Yeşilçimen köyü yakınlarında İ.K. (48) idaresindeki 16 FAE 06 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan İ.P. yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.