Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bilecik-Bozüyük kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
S.E.K, idaresindeki 26 HN 698 plakalı kamyonet Bilecik-Bozüyük kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN