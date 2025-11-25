Haberler

Bilecik'te Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'te, Yüksek Hızlı Tren şantiyesi yakınında kayarak devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik'te, kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Ahmet A. (51) idaresindeki 06 BN 7953 plakalı kamyon, Ahmetpınar köyü mevkisinde devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesinde aracın kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehllikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
