Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, çalışan kadınlarla iftarda buluştu

Güncelleme:
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki çeşitli iş ve meslek kollarında görev yapan kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Etkinlikte kadınların toplumsal hayattaki yerlerine vurgu yapıldı.

Subaşı, Belediye Vadipark Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, 'Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır' sloganı çerçevesinde birçok etkinlik ve programın gerçekleştirdiklerini anımsatarak, kadınların toplumsal hayattaki önemine değindi.

Subaşı, Belediye Vadipark Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, 'Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır' sloganı çerçevesinde birçok etkinlik ve programın gerçekleştirdiklerini anımsatarak, kadınların toplumsal hayattaki önemine değindi.

Kadının emeğinin, sabrının, aklının ve cesaretinin olduğu her yerde umudun filizlendiğini, hayatın güzelleştiğini ve şehirlerin güçlendiğini dile getiren Subaşı, "Kentimizin meslek hayatına yön veren odalarımızın değerli temsilcileri, halkın haber alma hakkı için emek veren basın temsilcilerimiz var. Her bir kadının emeğine, mücadelesine ve dayanışmasına büyük bir saygı ve minnet duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
