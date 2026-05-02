Osmaneli’nde kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Osmaneli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Belenalan köyü ormanlık alanında operasyon düzenledi.
Ekipler, M.K, R.G, O.D, H.H.D. ile O.G'yi kazı aletleriyle suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan