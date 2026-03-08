Haberler

Bilecik'te jandarma ve polis ekipleri denetim gerçekleştirdi

Güncelleme:
Bilecik'te jandarma ve polis ekiplerince denetim yapıldı.

Bilecik'te jandarma ve polis ekiplerince denetim yapıldı.

Jandarma tarafından farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda, 1151 araç ve 1140 kişi genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasına tabii tutuldu.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de kumar, tombala oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması kapsamında iddia bayileri, internet ve oyun kafeleri ile umuma açık işyerlerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan


