Bilecik'te İnşaatta Çalışan İşçi Kalasın Altında Hayatını Kaybetti
Bilecik-Adapazarı kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22), üzerine devrilen kalas sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bilecik'te inşaatta çalışırken üzerine üst katlardan kalasın düştüğü öne sürülen işçi yaşamını yitirdi.
Bilecik-Adapazarı kara yolu Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında devam eden 8 katlı inşatta çalışan Turgay Arık (22), üst katlardan üzerine kalas devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın öldüğünü belirledi.
İşçinin cesedi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.