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Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

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Bilecik'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.S. (33), A.D. (33) ve M.K'yi (57) gözaltına aldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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