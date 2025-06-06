Bilecik'te Evde Sağlık Hizmetleri ile Hastalar Evlerinde Bakım Alıyor

Bilecik'te sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki hastaların gereksinimleri, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimince evlerinde karşılanıyor.

Kent merkezi ile ilçelerde hizmet veren, 9 kişiden oluşan iki ekip, yaşlı, yatağa bağımlı ya da kronik rahatsızlığı olan 1428 kişiye evlerinde sağlık hizmeti sunuyor.

Alanında uzman personel, evlerine gittikleri hastaları muayene edip enjeksiyon, kan tahlili, sonda değişimi ve pansuman gibi ihtiyaçlarını karşılıyor. Evde sağlık hizmeti, hem hastalar hem de onların yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Birim görevlilerinden Uzm. Dr. Ayşe Kaya, AA muhabirine, hastalara ev ortamında yüksek kalitede sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Hastaların rapor ve sevk işlemlerini de yerine getirdiklerini anlatan Kaya, "Hastalar, ilk sisteme düşüyor. Daha sonra ev ziyaretinde bulunup hastanın uygun olup olmadığı ekibimizce değerlendiriliyor. Eğer uygunsa kayda alınıyor. Ziyaret sayılarımız hastalarımızın rahatsızlıklarına göre belirleniyor." dedi.

Kaya, hastaların hizmetten memnun kaldıklarını, kendilerinin de onlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

"Sağlıkçılarımız ayda iki kez geliyorlar"

Birimin hastalarından, geçirdiği beyin felci nedeniyle 4 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 87 yaşındaki Hasibe Yıldırım'ın oğlu Necmi Yıldırım da annelerinin memleketleri Tokat'ın Almus ilçesinde rahatsızlandığını, daha sonra yaşadıkları Bilecik'e getirdiklerini anlattı.

Annelerinin bakımını kız kardeşiyle üstlendiklerini belirten Yıldırım, "Evde Sağlık Hizmetleri ekibinden çok memnunuz. Doktorlar ilgili, evimize gelince çok mutlu oluyoruz. Bir telefonla yardımımıza koşuyorlar. Hastaneye gitmemize gerek kalmıyor." diye konuştu.

Hasibe Yıldırım'ın kızı Fadik Yıldırım da Evde Sağlık Hizmetleri personeline minnettar olduklarını söyledi.

Ekibin kendilerine bir telefon kadar yakın olduğunu ifade eden Yıldırım, "Aradığımızda hemen geliyorlar. Görevlerini yapıp yardımcı oluyorlar. Annemiz beyin felci geçirdiğinde yoğun bakımda 40 gün yattı. Yatağa bağımlı olduğu için sağlıkçılarımız ayda iki kez geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Söğüt ilçesinin Yakacık köyünde yaşayan, diyabet nedeniyle iki bacağı da diz altından ampute edilen 79 yaşındaki Yaşar Adalı da görevlilerin kendisine düzenli aralıklarla pansuman yaptığını, hizmetten memnun olduğunu belirtti.