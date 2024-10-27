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Bilecik'te Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı

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Bilecik'te ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Balahatun Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan H.O. idaresindeki 48 AS 055 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

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