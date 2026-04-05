Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Hanifi T. yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hanifi T. idaresindeki 11 DH 857 plakalı traktör, Karaağaç köyünde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalarak ağır yaralanan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, köydeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan