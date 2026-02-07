Bilecik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki sürücünün bulunduğu otomobil devrildi. Sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
B.K. (23) idaresindeki 26 ACL 692 plakalı otomobil, Gölpazarı-Vezirhan kara yolunun Karaağaç köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel