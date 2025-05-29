Bilecik'te Çevre Haftası kutlandı

Bilecik'te, Çevre Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik Valiliği himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Pelitözü Gölpark'ta organize edilen etkinlikte, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Daha sonra kent genelinde düzenlenen resim yarışması ve satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, organizasyonda yaptığı konuşmada, Çevre Haftası'nın 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildiğini hatırlattı.

Haftanın bu sene "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" sloganıyla kutlandığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve dünyamız, her geçen gün attığımız atıklarla, hızla artan nüfusla, plansız kentleşme ve sanayileşmeyle kirlenmektedir. Oluşan bu atıkların ve kirliliğin önlenmemesi sonucu doğal yaşam bozulmakta, insanların ve diğer canlıların hayatı tehdit altına girmektedir."

Alandaki çeşitli özel ve kamuya bağlı kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait stantların gezilmesiyle sona eren etkinliğe, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.