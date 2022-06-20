Fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçlarına zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Nadir Korkmaz - Güncel
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Fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçlarına zarar verdi Bilecik'in Söğüt ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara sebep oldu.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçlarına zarar verdi
BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara sebep oldu.
İlçenin Geçitli Köyü'nde 20 dakika yağan fındık büyüklüğünde dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Köy meydanı yağan yağmurdan adeta göle dönerken, seralarda fındık büyüklüğünde yağan doludan nasibini aldı. Geçitli Köyü Muhtarı İsmail Pazvant, çiftçinin zarının çok olduğu söyleyerek, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilerin köylerine geleceğini hasar için incelemelerde bulunacağı söyledi.
İhlas Haber Ajansı / Nadir Korkmaz - Güncel