Bilecik'te çamura saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı
Bilecik'in Hasandere köyünde yağışlar nedeniyle oluşan çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bilecik'te, çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
Hasandere köyünde yaşayan İlhan Demir'e ait 2 büyükbaş, yağışlar nedeniyle oluşan çamura batarak mahsur kaldı.
Jandarmaya yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan