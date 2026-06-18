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Bilecik'te çamura saplanan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı

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Bilecik'in Hasandere köyünde yağışlar nedeniyle oluşan çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bilecik'te, çamura saplanan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

Hasandere köyünde yaşayan İlhan Demir'e ait 2 büyükbaş, yağışlar nedeniyle oluşan çamura batarak mahsur kaldı.

Jandarmaya yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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