Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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Osmaneli ilçesinde hasadı yapılmış buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa da kurtarıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen helikopter, 3 arazöz, su tankeri, 3 pikap ve 17 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, Demirdöküm fabrikasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında alevlerin arasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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