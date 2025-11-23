Haberler

Bilecik'te Bekir Sıtkı Aral Anısına Saygı Yürüyüşü Düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 1953 yılında hayatını kaybeden öğretmen Bekir Sıtkı Aral anısına Gökçesu köyünde saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Ailesi ve yakınları tarafından düzenlenen etkinlikte, Aral'ın eğitim alanındaki katkıları bir kez daha hatırlandı.

Bilecik'te, görev yaptığı sırada hayatını kaybeden öğretmen Bekir Sıtkı Aral anısına saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

1953 yılında gezici başöğretmen olarak gittiği Gökçesu köyü yakınlarında kar fırtınasına tutularak, hayatını kaybeden Aral'ın torunları ve yakınları 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, saygı yürüyüşü yaptı.

Gökçesu köyünde muhtar vekili Ahmet Tuncay'dan Türk bayrağını öperek teslim alan emekli öğretmen ve Aral'ın oğlunun eşi 88 yaşındaki Ayşe Eda Aral ile beraberindekiler yaklaşık 4 kilometrelik saygı yürüyüşünün ardından Alpagut köyünde muhtar Nusret Çınar'a teslim etti.

Aral'ın torunlarından Burçin Seçkin, AA muhabirine, kurtuluş savaşı gazisi dedesi Aral ile gurur duyduklarını söyledi.

Dedesinin gezici başöğretmen olarak görev alanındaki köylerde imece usulüyle 11 okulun yapılmasına öncülük ettiğini belirten Seçkin, şöyle konuştu:

"Köylerde yaptığı okulları görmek ve verdiği ışığı hissetmek bizler için değerli. Bilecik köylerinde görev alarak yurdun bu bölgesinin milli eğitim alanında gelişmesine hizmet etmiştir. Üstün vasıflarından biri görevine olan bağlılığı ve sevgisidir. Mesleğinin son yıllarında gezici başöğretmenlik yapmış. Rahmetli babam Erol Aral'dan dedemizin iyi bir baba, vatansever ve dürüst bir insan olduğunu dinlerdik. Dolayısıyla dedemizin sevgisi kalbimize işlendi."

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz da öğretmenlere toplum olarak büyük saygı duyduklarını, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bekir Sıtkı Aral'ı kabrinde anmak, hatırlatmak, tanımak ve anlama, adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
