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Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli 6,9 büyüklüğünde bir deprem senaryosu tatbikatı yapıldı

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Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla ANDA Derneği tarafından enkazda arama kurtarma tatbikatı yapıldı. 32 kişilik ekip, sesli arama, yaralı çıkarma ve üs kurulumu gibi operasyonları başarıyla gerçekleştirdi.

Bilecik'te, Kahramanmaraş'ta 6,9 büyüklüğündeki bir deprem senaryosu gereği, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nce tatbikat gerçekleştirildi.

Merkez İstasyon Mahallesi'ndeki enkaz sahasında yapılan tatbikatta, senaryo gereği Kahramanmaraş merkezli 6,9 şiddetinde deprem sonrası ANDA gönülleri bir araya geldi. Kahramanmaraş'ta AFAD'ın yönlendirmesiyle personelin koordinasyonu sağlayabileceği üs alanı kurulumu gerçekleştirildi.

32 kişiden oluşan ekipten 18'i enkaz bölgesine giderken diğer personel üs bölgesinde haberleşme ve operasyonel müdahalede görev aldı.

İki katlı yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alınırken, enkaz alanında sesli aramada yaşam belirtisi arandı. Ekipler, 'Sesimi duyan var mı?' çağrılarının ardından harekete geçerek, enkaz altında kalana ulaşmaya çalıştı.

Enkazdan çıkarılan yaralıya sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Senaryoya uygun tahliye gerçekleştirilip, yaralı güvenli şekilde taşındı.

ANDA Derneği Bilecik İl Temsilcisi Can Akdemir, AA muhabirine, senaryo gereği sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini ve İl AFAD tarafından Kahramanmaraş merkeze görevlendirildiklerini aktardı.

İki katlı binada sesli arama yapıldığını ve bir vatandaşın sesini aldıklarını anlatan Akdemir, "Binanın içinde olduğunu düşünüyoruz. Şu anda onu kurtarmak için çalışmaları sürdürüyorlar. Amacımız, tatbikatlarla ekibimizi daha güçlü seviyeye taşımak, yarın bir gün olası yaşanabilecek her afette hazır olduğumuzu, eksiklerimizi görüp hazırlıklarımızı ona göre yapmak. Senaryolarla gerçekleştirilen eğitimlerde de, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanımı ve kriz yönetimi gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Tatbikat veya eğitim olsun her zaman AFAD'la koordineli çalışıyoruz." dedi.

ANDA Derneği gönüllüsü Ayfer Mete ise 5 yıldır ANDA gönüllüsü olduğunu ve 6 Şubat depreminde de görev aldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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