Bilecik'te 1900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Adresteki aramada, 1900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 akaryakıt fiber tankere el konuldu.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan