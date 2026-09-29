Bilecik'te 19 yıl 6 ay 26 gün hapis cezası olan hükümlü kömür deposunda yakalandı

Bilecik'te 19 yıl 6 ay 26 gün hapis cezası olan hükümlü kömür deposunda yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldığı adrese düzenlenen operasyonda kömür deposunda saklanırken yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te, 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı kömür deposunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Gece vakti bina veya eklentilerinde hırsızlık" suçundan 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldığı adresi belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kömür deposunda saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA