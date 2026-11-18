Bilecik Koyunköy'de traktör çamurluğuna sıkışan 71 yaşındaki kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in merkez Koyunköy köyünde 71 yaşındaki kişi, traktörüne kepçe aparatı takarken çamurluğa sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Bilecik'te traktör çamurluğuna sıkışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Merkez Koyunköy köyünde yaşayan Yaşar Öztürk (71), kendisine ait traktörüne kepçe aparatını taktığı sırada çamurluk kısmına sıkıştı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA