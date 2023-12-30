Bilecik Kaymakamı Öğrencilerle Kitap Okuma Saatinde Buluştu

Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) Projesi kapsamında Yaşar Musaoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle kitap okuma saatinde bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl himayelerinde başlatılan BİL-EN Projesi devam ediyor. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım Yaşar Musaoğlu Ortaokulu'nda öğrencilerle kitap okudu.

Tuncer, projenin amaçlarını anlatıp bu konuda yapılması gerekenler hakkında öğrencilerle bir süre sohbet etti.