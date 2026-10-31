Bilecik İnhisar'da jandarma operasyonunda kaçak kazı yapan 12 şüpheli yakalandı

Bilecik İnhisar'da jandarma operasyonunda kaçak kazı yapan 12 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Tozman köyü yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı, yanlarında çok sayıda ekipman ele geçirildi ve zanlılar gözaltına alındı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde, kaçak kazı yapan 12 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tozman köyü yayla mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, 12 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı.
Şüphelilerin yanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA