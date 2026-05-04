Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yüksek kesimlerinde kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki Dodurga beldesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve fırtına nedeniyle bazı elektrik ve telefon direkleri devrildi.

Elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışmalar sürerken, belediye ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna, yaptığı yazılı açıklamada, dün geceden itibaren yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle belde içinde ve Bozüyük yolundaki elektrik ve telefon hatlarında kopmaların ve direklerin devrildiğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.