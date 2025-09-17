Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'dan Veda Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine atanan Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, görev süresi boyunca sağladığı huzur ve güven ile ilgili veda mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı emrine atanan Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, veda mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, yaklaşık 9 aydır Bilecik'te görev yapmanın onur ve gururunu her zaman yüreğinde taşıyacağını dile getirdi.

Görevde bulunduğu süre içerisinde önceliğinin, kentin huzur ve güven ortamını tesis etmek olduğunu aktaran Yılmaz, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçte, her zaman samimiyetini ve güvenini yanımda hissettiğim Valimiz Faik Oktay Sözer ve öncülüğünde, iş birliği içerisinde olduğumuz tüm kurumlara ve müdürlere teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan emniyet personeline de ayrı teşekkür ederim. Onların gayreti, cesareti ve vefakarlığı sayesinde bu şehirde güvenin ve huzurun temelleri sağlamlaşmış, görevimiz anlam kazanmıştır. Bilecik'ten ayrılırken, gönlümde bu şehrin insanlarının sıcaklığını, samimiyetini ve güvenini taşımanın mutluluğunu yaşıyorum."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
