Bilecik gündem haberi... Gölpazarı'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı Güncel Haberler Bilecik haberi... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde ilerleyen İ.B. idaresindeki 11 AL 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü İ.B. için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.B. burada yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Özuğur Gölpazarı Bilecik Güncel Haberler

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