Bilecik Bozüyük'te narkotik aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te narkotik ekiplerinin aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA