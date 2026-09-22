Haberler

Bilecik Bozüyük'te narkotik aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te narkotik aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Bozüyük'te narkotik ekiplerinin aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

Ünlü ismin fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Taksimetre 920 lira yazdı, hesabına 920 bin lira geldi! İzmirli taksici parayı berbere dönüp iade etti

Hesabına 920 bin lira düşen taksici soluğu berberde aldı
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
Yurt önündeki durakta 2 el ateş! Aksaray'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, durumu ağır

Yolcu yüzünden çıkan kavgada 2 el ateş! Şoför yere yığıldı