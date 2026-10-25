Bilecik Bozüyük'te KPSS'ye geç kalan 3 aday polis ekiplerince sınava yetiştirildi

Bilecik Bozüyük'te KPSS'ye geç kalan 3 aday polis ekiplerince sınava yetiştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı'na geç kalan 3 aday, polis ekiplerince okullarına ulaştırıldı. Sınav giriş belgesini unutan bir adayın belgesi temin edilerek sınava alınması sağlandı; ekipler belge için yardım isteyen 15 vatandaşa destek verdi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı'na geç kalan 3 aday polis ekiplerince okullarına ulaştırılırken, sınav giriş belgesini unutan bir adayın da sınava yetişmesi sağlandı.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bozüyük ilçesinde 8 okulda gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adaylara yardımcı oldu.
Sınava geç kalan 3 aday, polis ekiplerince okullarına götürüldü.
Sınav giriş belgesini unutan bir adayın belgesi de temin edilerek sınava zamanında girmesi sağlandı.
Ekipler, sınav giriş belgesi konusunda yardım isteyen 15 vatandaşa da destek verdi.