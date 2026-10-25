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Bilecik Bozüyük'te KPSS'ye geç kalan 3 aday polis ekiplerince sınava yetiştirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı'na geç kalan 3 aday, polis ekiplerince okullarına ulaştırıldı. Sınav giriş belgesini unutan bir adayın belgesi temin edilerek sınava alınması sağlandı; ekipler belge için yardım isteyen 15 vatandaşa destek verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı'na geç kalan 3 aday polis ekiplerince okullarına ulaştırılırken, sınav giriş belgesini unutan bir adayın da sınava yetişmesi sağlandı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bozüyük ilçesinde 8 okulda gerçekleştirilen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adaylara yardımcı oldu.

Sınava geç kalan 3 aday, polis ekiplerince okullarına götürüldü.

Sınav giriş belgesini unutan bir adayın belgesi de temin edilerek sınava zamanında girmesi sağlandı.

Ekipler, sınav giriş belgesi konusunda yardım isteyen 15 vatandaşa da destek verdi.

Kaynak: AA
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