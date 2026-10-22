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Bilecik Bozüyük'te kahve paketinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu araçta kahve paketlerine gizlenmiş 4 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra hakimlikçe tutuklandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kahve paketi içerisine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça halinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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