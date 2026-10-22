Bilecik Bozüyük'te kahve paketinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik Bozüyük'te kahve paketinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde narkotik ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu araçta kahve paketlerine gizlenmiş 4 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra hakimlikçe tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kahve paketi içerisine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça halinde muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki 3 şüpheli, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA