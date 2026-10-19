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Bilecik Bozüyük'te devrilen kamyondaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Bilecik Bozüyük'te devrilen kamyondaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.K'nin kullandığı 06 FJ 7116 plakalı kamyon, Bozüyük- İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.P, yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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