Bilardo topuna vurarak kızının dişini çekti! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Bir babanın kızının dişini çekme görüntüleri sosyal medyada oldukça gündem oldu. Baba, önce kızının dişini bağladı. Daha sonra ise bilardo topunu da aynı iple bağladı. Baba ıstaka ile bilardo topuna vurunca kızının dişi de yerinden çıktı. O anlarda dişi çıkan kız büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bilindiği üzere diş ağrısı veya dişin oynaması da insanları en çok rahatsız eden olaylar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca da diş çekme ayrı bir sorun oluyor. Son olarak bir babanın kızının dişini çekme formülü sosyal medyada gündem oldu.

BİLARDO OYNARAK KIZININ DİŞİNİ ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir baba, kızının dişini çekmek için bilardo topunu ve ıstakayı kullanıyor. İpi önce kızın dişine sonra da bilardo topuna bağlayan baba, ıstaka ile topa vurunca diş masaya fırladı. O anlar da kız büyük şaşkınlık yaşadı.

KULLANICILAR YORUM YAPTI

Bu olayın paylaşılmasının ardından kullanıcılar da yorumlar yaptı. Yorum yapanlar kendilerinin diş çekilme anıları paylaştılar. Bir kişi, "Küçükken benim babam da peçeteyi alıp 'Gel gel sadece bakacağım' deyip aniden çekiyordu" derken diğer kişi "Anneme rahmetli ananem kapıya bağlayıp çekerdi çok korkardım. Korktuğum için sallanmıyor diye diye çektirmediğim ön saflardaki bir dişim diğerlerine göre geride kalarak hayatta korkak olmamın bedelini ödememe dair ufak bir hayat dersi oldu. Hala öyle durur" yorumunda bulundu.

İşte videoya gelen bazı yorumlar;