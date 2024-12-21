Bigadiç'te Yangın Faciası: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki A.B. hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir kişi, yangın çıkan evinde ölü bulundu.
Altunlar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Ekiplerce yapılan incelemede 86 yaşındaki ev sahibi A.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel