Bigadiç'te Ev Yangını: İtfaiye Alevlere Müdahale Etti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki katlı bir evin yanındaki odun deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Davutlar Mahallesi'nde, dün gece geç saatlerde 2 katlı bir evin giriş katı yanındaki odun deposunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki hayvan damına sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel