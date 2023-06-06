Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçedeki yatırımları anlattı

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede yaptıkları yatırımlar ve tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Avcu, Termal Köy Taş Evleri'nde kahvaltıda bir araya geldiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımı için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçede yaptıkları yatırımlar ve tamamlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Avcu, Termal Köy Taş Evleri'nde kahvaltıda bir araya geldiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçenin tanıtımı için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Yapımını tamamladıkları 1071 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne değinen Avcu, "Millet Bahçemizin içinde uçak pistimiz var, doğal yollarımız ve 8 göletimiz var. Millet Bahçemizde 50 bin metrekare çim sahamız var. 14 taş evi, bir konağı tamamladık, 20 de yeni proje başlatıyoruz." dedi.

Avcu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmalarda 65 derece sıcaklıkta termal su çıkarttıklarını dile getirdi.

Termal suyun Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kullanılacağını bildiren Avcu, şöyle konuştu:

"İlçemizde yapımı devam eden termal uygulama oteli bitmek üzere, yapımı tamamlanan hidroterapi merkezimiz de faaliyete geçti. Üniversitemizle birlikte tıp fakültesine bağlı hidroterapiyle ilgili yeni bir bina yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın yapımı sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız, içinde yüzme havuzu ve 8 farklı aktivitenin yapılabileceği spor kompleksimiz var. İlçemize 45 bin metrekarelik yeni bir pazar alanı inşa ettik. Adalı Barajımız ile 25 bin dekar alanımızın damlama sulama tesisatı tamamlandı."

Avcu, çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından basın mensupları ile Avcu ilçedeki yatırım alanlarını gezdi.