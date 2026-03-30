Biga'da STK'lardan şehitlerin anısına 9 kilometrelik yürüyüş

Biga Doğa Dostları Topluluğu ve Biga Geleneksel Okçuluk Derneği paydaşlığında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü ve tarih gezisi düzenlendi.

Bigalı Kalesi'nden başlayan programda katılımcılar, Zığındere Harp Yolu güzergahında 9 kilometre yürüyerek şehitlerin hatıralarını yad etti. Tarihi Alan Başkanlığı Tur Rehberi İslam Özdemir eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından; Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edildi. Grup, Hilal-i Ahmer Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehitler Abidesi ziyareti sırasında kafileyi ağırlayan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Topluluk üyeleri, misafirperverliği için hemşehrileri Kaşdemir'e teşekkür ederek, "Nazik daveti, kıymetli bilgilendirmeleri ve sergilediği yüksek misafirperverlik için Sayın İsmail Kaşdemir'e hassaten teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Organizasyona destek veren Biga Belediyesi ile Biga Geleneksel Okçuluk Hocası İsa Uzun'a şükranlarını sunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, milli bilincin diri tutulmasının önemine vurgu yaparak tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirttiler.