Biga'da öğrencilerden trafik farkındalığı etkinliği

Çanakkale'nin Biga ilçesinde lise öğrencileri, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi vererek farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrenciler broşürler dağıtarak sürücüleri uyardı.

Biga Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, okul müdürü Mustafa Özcan ve öğretmenleri eşliğinde, okul önündeki caddede sürücüleri durdurarak trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin destek verdiği etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları broşürleri dağıtarak sürücüleri uyardı.

Öğrencilerin taşıdığı ve üzerinde "Yolların kralı değil, kuralı olur" yazılı pankart ise sürücülerin ve vatandaşların dikkatini çekti.

Uygulamanın ardından trafik ekipleri de öğrencilere yaya geçitlerinin kullanımı ve güvenli yaya davranışı konularında eğitim verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
