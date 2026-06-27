Biga'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Işıkeli Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Köy Muhtarı Emin Aktaş, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin toplumsal kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Aktaş, "Köy muhtarlığı olarak geleneksel aşure bereketini komşularımızla ve misafirlerimizle paylaşmak istedik. Davetimize icabet eden tüm konuklarımıza ve köy halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.