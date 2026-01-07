Haberler

Rize'de eski belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti

Rize'de eski belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı: Hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Sarayköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın, ciple Artvin istikametine giderken, bilinmeyen nedenle durdurduğu aracından indi. Aydın, yol üzerinde kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenler tarafından fark edilen Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Beşiktaş'tan ayrılan Paulista'nın yeni adresi belli oldu

Ayrılığının ardından 24 saat dolmadan yeni adresi belli oldu
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un ev hapsi kaldırıldı

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ongun'un eşi hakkında karar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...