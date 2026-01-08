Haberler

Ordu'da ahırda bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk, uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Eşi, Öztürk'ü evlerinin yanındaki ahırda hareketsiz buldu. Olay yerinde yapılan incelemede, bıçaklanan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kumrulu Mahallesi'nde evlerinin yanındaki ahıra giden Birgül Öztürk (75), eşi Öztürk'ün yerde hareketsiz olduğunu gördü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
