Mardin'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavgada ağır yaralanan Nihat Bilgiç (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesine bağlı merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Nihat Bilgiç, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgiç, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Nihat Bilgiç'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı