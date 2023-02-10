Beyza ve Abdulhalim kardeşler, enkazdan 86'ncı saatte kurtarıldı
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MALATYA'daki kurtarma çalışmalarına Van'ın Erciş ilçesinden katılan jandarma ve güvenlik korucuları, Yeşilyurt ilçesinde 7 katlı binanın 1'inci katında enkazda kalan Abdulhalim (14) ve Beyza (9) Yetiş kardeşleri, 86 saat sonra kurtardı.
MALATYA'daki kurtarma çalışmalarına Van'ın Erciş ilçesinden katılan jandarma ve güvenlik korucuları, Yeşilyurt ilçesinde 7 katlı binanın 1'inci katında enkazda kalan Abdulhalim (14) ve Beyza (9) Yetiş kardeşleri, 86 saat sonra kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depreme, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki 7 katlı Yeşil Apartmanı'nın 1'inci katında yakalanan Beyza ve Abdulhalim Yetiş kardeşlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Van'ın Erciş ilçesinden kente gelen jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları, 2 kardeşi 86 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. Yaralı kardeşler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, apartman enkazında çalışmalar sürdürülüyor.