Beytüşşebap'ta çatılarda biriken karlar temizleniyor

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağışlar sonrası çatılarda biriken karlar, tehlike oluşturmaya başladı. Belediye, iş yerleri ve bina sakinlerine uyarılarda bulundu.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış sonrası çatılarda biriken karlar tehlike oluşturdu. Belediye uyarılarda bulunurken, bazı bina sahipleri çatılardaki karları temizledi.

Beytüşşebap ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası çatılarda biriken karlar, yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda tehlike oluşturmaya başladı. Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere iş yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde, çatılardan düşebilecek kar yığınları nedeniyle zabıta ekipleri iş yeri sahipleri ve bina sakinlerini uyardı. Bina sahiplerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çatılardaki karları temizlerken, bazıları ise ücretli işçiler tutarak temizlik yaptırdı.

Haber ve Kamera: Emin BAL /ŞIRNAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
