Beytüşşebap, kara gömüldü

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde altı gündür süren yoğun kar yağışı, ulaşımı aksatırken evler ve araçlar kar altında kaldı. Vatandaşlar kar temizliği ile uğraşırken, belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 6 gündür kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ulaşım aksadı, evler ve araçlar kar altında kaldı.

Kar yağışı ile birlikte kar birikintileri, tek katlı evlerin önlerini ve park halindeki araçları kapattı. Vatandaşlar, küreklerle araçlarının çevresini ve evlerinin girişlerini açmaya çalıştı. Yağışın 6'ncı gününde karın hafiflemesi ile ilçede yaşayanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı merkezine inmeye başladı. Remzi Ataman, "Altı gündür sürekli kar yağıyor. Hayat durma noktasına geldi. Sürekli kürekle kar atmak zorunda kalıyoruz" dedi. Diğer yandan Beytüşşebap Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürürken; köy yollarında ise kaymakamlığa bağlı İlçe Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.

