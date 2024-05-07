Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mayıs ayında yüksek kesimlerde kar yağdı, yaylaya çıkan göçerler zor anlar yaşadı.

Yurt genelinde bazı bölgelerde sıcaklık artarken Beytüşşebap ilçesinde yüksek yerlerde mayıs ayında kar yağdı. Yeşilöz Köyü Faraşin Yaylası'nda yağan kar yağışı nedeni ile yaylaya çıkan göçerler zor anlar yaşadı. İKİ gündür etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Faraşin Yaylası'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.