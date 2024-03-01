Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar Üniversite Öğrencileriyle Söyleşide Buluştu
Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde düzenlenen kariyer günleri söyleşisine konuşmacı olarak katıldı ve öğrencilere mesleki tecrübelerini paylaştı.
Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, üniversite öğrencileriyle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi'nde "kariyer günleri" konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.
Doç.Dr.Aziz Öztürk'ün moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye Kaymakam Akpınar konuşmacı olarak katıldı.
Öğrencilere mesleki tecrübe ve birikimlerini anlatan Akpınar, yöneltilen soruları da cevaplandırdı.