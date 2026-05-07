Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir Gölü'nün ulusal sulak alan tesciline yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan Beyşehir Gölü'nün sahip olduğu doğal değerlerle ülkenin en önemli miras alanlarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Beyşehir Gölü'nün yalnızca Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğiyle değil, aynı zamanda sulak alan ekosistemi, biyolojik çeşitliliği, kuş varlığı, su kaynakları ve doğal peyzaj değeriyle de büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Dere yatakları temizleniyor

Beyşehir ilçesinde dere yataklarının temizlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bölge Müdürlüğünün makineli çalışma programı kapsamında Beyşehir Sarıöz Deresi'nde dere temizliği çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, toplam 32 bin metre uzunluğundaki güzergahta çalışmaların etap etap devam ettiği kaydedildi.

Şu ana kadar 3 bin metrelik bölümde temizlik işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, yürütülen temizlik faaliyetleriyle dere yataklarının daha düzenli hale getirilmesi ve olası taşkın risklerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.