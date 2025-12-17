Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu ve Alaaddin Keykubat Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bayat Köyü Yaşam Merkezi ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti.

Öğrenciler, doğa yürüyüşleri yaparak çevreyi tanıdı, öğretmenleri rehberliğinde çeşitli oyunlara katıldı.

Beyşehir'de BİLSEM için öğrenci seçme süreci başladı

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçimi süreci kapsamında, Beyşehir Şehit Osman Çınar İlkokulu bünyesindeki e-Sınav Merkezi'nde ön değerlendirme uygulamaları başladı.

İlk oturumu gerçekleştirilen uygulama, 100 öğrencinin katılımıyla 7 gün sürecek.

Beyşehir'de üniversiteli öğrenciler doğayla buluştu

Beyşehir ilçesinde yaklaşık 50 üniversite öğrencisi doğa yürüyüşü yaptı.

Etkinlik, Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Grubu rehberliğinde, Anamas Dağı'nın Muslu Yaylası bölgesinde gerçekleştirildi.

Öğrenciler, 8 kilometrelik alanda yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
