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Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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