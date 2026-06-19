Beyşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Konya'nın Beyşehir İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran, kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar