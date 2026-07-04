Konya'da otomobilin şarampole savrulduğu kazada 5 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole savrulması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücünün yara almadığı bildirildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole savrulması sonucu 5 kişi yaralandı.
Beyşehir-Konya kara yolunun 26. kilometresinde, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 BIR 734 plakalı otomobil, Karabayat Mahallesinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yara almazken, araçtaki K.T, D.T, Ç.T, C.E. ve Y.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar